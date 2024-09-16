Дроны, центры подготовки бойцов и защита критической инфраструктуры: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, посвященное беспилотникам, намерениям российских оккупантов, защите критической инфраструктуры, улучшению работы центров боевой подготовки и дронам, передает УНН.

"Провел Ставку. Заслушал сводки по обстановке на фронте, а также подробные доклады обеих наших разведок - СВР и ГУР - о намерениях российских оккупантов и ситуации в их рядах. Разведчики отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях", - написал Зеленский.

Он добавил, что также было обсуждено текущее состояние готовности инженерной защиты на объектах критической инфраструктуры и календарь завершения работ.

"Вопрос номер три - центры боевой подготовки. Заслушал доклад главного инспектора МО Игоря Воронченко. Дал поручение Генштабу предоставить перечень мероприятий для улучшения работы центров. Государство обязано гарантировать качественную подготовку тем, кто его защищает. Наконец - беспилотники. Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", - добавил Зеленский.

Напомним

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Говорили о защите энергетики от российских ударов и защите позиций на фронте.