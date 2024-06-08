Дронова атака на північну осетію в росії: джерела повідомили про операцію ГУР
Київ • УНН
північна осетія у рф вперше зазнала дронової атаки. Це операція Головного управління розвідки Міноборони, повідомили УНН джерела.
північна осетія у рф вперше зазнала дронової атаки. Це операція Головного управління розвідки Міноборони, з посиланням на джерела повідомляє УНН.
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Джерела підтверджують, що це операція ГУР.
Наслідки уточнюються.
Нагадаємо
Вранці, стверджує мо рф, безпілотник нібито знищено над територією республіки північна осетія-аланія. Як повідомляє російський телеграм-канал Shot, атакувати північну осетію "спробували вперше". Вказано, що "сьогодні вранці в небі над республікою було збито три БПЛА", хоча мо рф повідомило про один. "Безпілотники збили у моздоку, їхньою ціллю був військовий аеродром. За уточненими даними, на території республіки зафіксовано незначні руйнування та займання", - повідомив телеграм-канал.