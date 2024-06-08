Дроновая атака на северную осетию в россии: источники сообщили об операции ГУР

северная осетия в рф впервые подверглась дроновой атаке. Это операция Главного управления разведки Минобороны, со ссылкой на источники сообщает УНН.

Детали

Источники подтверждают, что это операция ГУР.

Последствия уточняются.

Напомним

Утром, утверждает мо рф, беспилотник якобы уничтожен над территорией республики северная осетия-алания. Как сообщает российский телеграм-канал Shot, атаковать северную осетию "попытались впервые". Указано, что "сегодня утром в небе над республикой было сбито три БПЛА", хотя мо рф сообщило об одном. "Беспилотники сбили в моздоке, их целью был военный аэродром. По уточненным данным, на территории республики зафиксированы незначительные разрушения и возгорания", - сообщил телеграм-канал.