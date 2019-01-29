ДПА з іноземної мови в 9 класі включатиме аудіювання

"Щоб учні шкіл могли заздалегідь підготуватися до аудіювання під час ЗНО з іноземної мови в 11-му класі, з цього року впроваджується аудіювання як частина ДПА з іноземної мови в 9-му класі. Так, цього року в 9-му класі ДПА проводитиметься з 3-х предметів: української мови, математики та третій – на вибір. Це може бути ДПА з іноземної мови: англійської, німецької, французької або іспанської. Атестація проводиться у письмовій формі та складатиметься з 3-х частин: аудіювання, читання, використання мови", - повідомили в МОН.

Як пояснив заступник Міністра освіти і науки Вадим Карандій, після запровадження аудіювання частиною тесту ЗНО з іноземних мов минулого року лунало багато критики щодо цього рішення, зокрема, що діти були не готові до такого формату тесту. Тож щоб ця підготовка була поетапною, з цього року частину аудіювання матимуть і завдання ДПА з іноземної мови в 9-му класі.



Матеріали для ДПА з іноземної мови в 9-му класі готуватиме вчитель. Завдання мають відповідати рівню А2+ для тих класів, що вивчають мову на рівні стандарту, та рівню В1 для класів з поглибленим вивченням іноземних мов. На їх виконання учень матиме 60 хвилин.

Матеріали для аудіювання мають містити аудіозапис тексту та одне після текстове завдання. Теми повинні стосуватися щоденних ситуацій спілкування і відповідати віковим особливостям та інтересам учнів 9-их класів. Це, наприклад, може бути фрагмент радіо-програми, прогноз погоди, опис чогось, телефонні перемовини тощо.



Для рівня стандарту аудіотекст має бути тривалістю 1-2 хвилини, для поглибленого вивчення – 3-4 хвилини. Учні прослуховують запис двічі, після чого виконують завдання до нього.



МОН радить добирати матеріали для ДПА з відкритих джерел, зокрема, з використанням низки ресурсів, зазначених у методичних рекомендаціях.



Для учнів 11-х класів, як і торік, ДПА з іноземної мови буде предметом на вибір та відбуватиметься в формі ЗНО. Сертифікаційна робота з англійської (французької, німецької, іспанської) мови налічує 59 завдань різних форм та складається з чотирьох частин: розуміння мови на слух (аудіювання), читання, використання мови, письмо.

Нагадаємо, результати деяких міжнародних мовних іспитів можна зарахувати як оцінку Державної підсумкової атестації (ДПА) у 9-му та 11-му класі.