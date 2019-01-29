ГИА по иностранному языку в 9 классе будет включать аудирование

"Чтобы ученики школ могли заранее подготовиться к аудированию во время ВНО по иностранному языку в 11-м классе, с этого года внедряется аудирование как часть ГИА по иностранному языку в 9-м классе. Так, в этом году в 9-м классе ГИА проводиться по 3-м предметам: украинскому языку, математике и третий - на выбор. Это может быть ГИА по иностранному языку: английскому, немецкому, французскому или испанскому. Аттестация проводится в письменной форме и будет состоять из 3-х частей: аудирование, чтение, использование языка", - сообщили в МОН.

Как пояснил заместитель Министра образования и науки Вадим Карандий, после введения аудирование частью теста ВНО по иностранным языкам прошлого года звучало много критики относительно этого решения, в частности, что дети были не готовы к такому формату теста. Поэтому чтобы эта подготовка была поэтапной, с этого года часть аудирование будут иметь и задачи ГИА по иностранному языку в 9-м классе.



Материалы для ДПА по иностранному языку в 9-м классе будет готовить учитель. Задачи должны соответствовать уровню А2 + для тех классов, которые изучают язык на уровне стандарта, и уровню В1 для классов с углубленным изучением иностранных языков. На их выполнение ученик будет иметь 60 минут.

Материалы для аудирования должны содержать аудиозапись текста и одно после текстовое задание. Темы должны касаться ежедневных ситуаций общения и соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся девятых классов. Это, например, может быть фрагмент радио-программы, прогноз погоды, описание чего-то, телефонные переговоры и тому подобное.



Для уровня стандарта аудиотекст должен быть продолжительностью 1-2 минуты, для углубленного изучения - 3-4 минуты. Ученики прослушивают запись дважды, после чего выполняют задания к нему.



МОН советует подбирать материалы для ГИА из открытых источников, в частности, с использованием ряда ресурсов, указанных в методических рекомендациях.



Для учащихся 11-х классов, как и в прошлом году, ГИА по иностранному языку будет предметом по выбору и будет проходить в форме ВНО. Сертификационная работа с английского (французского, немецкого, испанского) языка насчитывает 59 заданий различных форм и состоит из четырех частей: понимание речи на слух (аудирование), чтение, использование языка, письмо.

Напомним, результаты некоторых международных языковых экзаменов можно отнести как оценку Государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м и 11-м классе.