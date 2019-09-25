ДП "СЕТАМ" продає арештований теплохід і плавуче кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Державне підприємство “СЕТАМ” продає арештований теплохід “Ріверест 5” за 1,3 млн грн та плавкафе “Ріверест плюс” за 1,6 млн грн у Києві, передає УНН із посиланням на пресслужбу підприємства.
“OpenMarket (Державне підприємство „СЕТАМ“) продає Пасажирський теплохід „Ріверест 5“ та стоянкове плавкафе (дебаркадер) „Ріверест плюс“ у Києві”, — йдеться в повідомленні.
На продаж виставлено пасажирський теплохід “Ріверест 5”, 1976 року побудови, біло-синього кольору, реєстраційний номер ІРС-0161; довжина — 33.5 м, ширина — 5.3 м, валова місткість — 82.5 т, висота борту — 2.55 м., надворний борт — 850 мм; двигун — ЗД12, кількість — 2, сумарна потужність −2*220 кВт; стан робочий; на верхній палубі стаціонарних стільців, закріплених до підлоги, 69 шт., в каюті стіл завдовжки приблизно 2 м, овальний.
Дата закінчення подання заявок: 21 жовтня 2019 року
Стартова ціна: 1 377 017,00 грн.
Також продається стоянкове плавкафе (дебаркадер) “Ріверест плюс”, 1957 року побудови, реєстраційний номер: IPC-0160; довжина — 30.0 м, ширина — 8.2 м, валова місткість — 160 т, колір — синій, в трюмі 4 насоси з розширювальними бачками та водонакопичувач.
Дата закінчення подання заявок: 21 жовтня 2019 року
Стартова ціна: 1 610 546,00 грн.
“Теплохід та ресторан у гарному стані з сучасним ремонтом та дизайном інтер’єру. Це готовий бізнес, що здатний привабити інвесторів”, — наголосив генеральний директор ДП “СЕТАМ” Віктор Вишньов.
Нагадаємо, OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) уклав угоду про реалізацію майна з АТ “Міжнародний інвестиційний банк”.