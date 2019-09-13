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ДП “СЕТАМ” продаватиме майно Міжнародного інвестиційного банку

ДП “СЕТАМ” продаватиме майно Міжнародного інвестиційного банку

Київ • УНН

 • 9805 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) уклав угоду про реалізацію майна з АТ “Міжнародний інвестиційний банк”. Про це УНН повідомили у пресслужбі держпідприємства.

“В системі вже зареєстровано перший лот — житловий будинок загальною площею 590,70 кв.м в Одесі.

Дата проведення аукціону: 11 жовтня 2019 року.
Стартова ціна: 4 302 802 грн”, — повідомили у пресслужбі.

"OpenMarket вже продає майно усіх найбільших банків країни. Повідомляється, що вже реалізовано майна банків на суму понад 1,9 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Херсонську нафтоперевалку виставили на аукціон за 201 млн грн

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