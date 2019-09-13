ГП "СЕТАМ" будет продавать имущество Международного инвестиционного банка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. OpenMarket (ГП "СЕТАМ") заключил соглашение о реализации имущества с АО "Международный инвестиционный банк". Об этом УНН сообщили в пресс-службе госпредприятия.
"В системе уже зарегистрирован первый лот - жилой дом общей площадью 590,70 кв.м в Одессе.
Дата проведения аукциона: 11 октября 2019.
Стартовая цена: 4302802 грн", - сообщили в пресс-службе.
"OpenMarket уже продает имущество всех крупнейших банков страны. Сообщается, что уже реализовано имущества банков на сумму более 1,9 млрд грн.
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