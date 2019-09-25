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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 48833 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109716 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101609 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108807 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118997 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147938 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148410 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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ГП "СЕТАМ" продает арестованный теплоход и плавучее кафе

ГП "СЕТАМ" продает арестованный теплоход и плавучее кафе

Киев  •  УНН

 • 11154 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Государственное предприятие “СЕТАМ” продает арестованный теплоход “Риверест 5” за 1,3 млн грн и плавкафе “Риверест плюс” за 1,6 млн грн в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия.

“OpenMarket (Государственное предприятие „СЕТАМ“) продает Пассажирский теплоход „Риверест 5“ и стояночное плавкафе (дебаркадер) „Риверест плюс“ в Киеве”, — говорится в сообщении.

На продажу выставлен пассажирский теплоход “Риверест 5”, 1976 года постройки, бело-синего цвета, регистрационный номер ИРС-0161; длина — 33.5 м, ширина — 5.3 м, валовая вместимость — 82.5 т, высота борта — 2.55 м, надворный борт — 850 мм; двигатель — ЗД12, количество — 2, суммарная мощность −2*220 кВт; состояние рабочее; на верхней палубе стационарных стульев, закрепленных к полу, 69 шт., в каюте стол длиной примерно 2 м, овальный.

Дата окончания подачи заявок: 21 октября 2019 года

Стартовая цена: 1 377 017,00 грн.

Также продается стояночное плавучее кафе (платформа) “Риверест плюс”, 1957 года постройки, регистрационный номер: ИPC-0160; длина — 30.0 м, ширина — 8.2 м, валовая вместимость — 160 т, цвет — синий, в трюме 4 насоса с расширительными бачками и водонакопитель.

Дата окончания подачи заявок: 21 октября 2019 года

Стартовая цена: 1 610 546,00 грн.

“Теплоход и ресторан в хорошем состоянии с современным ремонтом и дизайном интерьера. Это готовый бизнес, который способен привлечь инвесторов”, — отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнёв.

Напомним, OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) заключил соглашение о реализации имущества с АО “Международный инвестиционный банк”.

Украинские Национальные Новости

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