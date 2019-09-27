ДП "СЕТАМ" продав арештовану яхту для виплати боргів по аліментах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Державне підприємство “СЕТАМ” на електронному майданчику OpenMarket продало самохідну вітрильну яхту за 263 тисячі гривень. Про це УНН повідомили в пресслужбі підприємства.
"Державне підприємство “СЕТАМ” на електронному майданчику OpenMarket продало самохідну вітрильну яхту ТП-890 за 263 000 грн для виплати боргів по аліментах", - йдеться в повідомленні.
На продаж було виставлено самохідну вітрильну яхту ТП-890 з бортовим номером ДАП-3843-К під назвою LIBERTA, 2015 року випуску.
В ході конкурентного аукціону судно подорожчало на 46 400 грн від стартової ціни.
"СЕТАМ вчергове продемонстрував ефективність у продажу транспортних засобів. Ми продавали літаки, морські судна, автомобілі, сільгосптехніку – а тепер й вітрильні яхти. Це можливо завдяки величезній базі учасників, яка на сьогодні складає 66753 зареєстрованих користувачів", - наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.
Нагадаємо, державне підприємство “СЕТАМ” продає арештований теплохід “Ріверест 5” за 1,3 млн грн та плавкафе “Ріверест плюс” за 1,6 млн грн у Києві.