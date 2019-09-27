ДП "СЕТАМ" продав арештовану яхту для виплати боргів по аліментах

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 1662 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 7478 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 40854 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 37295 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 37950 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 247301 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165870 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139244 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140489 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152149 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.3м/с
38%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 46573 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 26964 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 43931 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 42787 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 14327 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 40854 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 247301 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 201669 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 318868 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 338445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 3190 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 44075 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 27100 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 65467 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47704 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

ДП "СЕТАМ" продав арештовану яхту для виплати боргів по аліментах

Київ • УНН

 • 12010 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Державне підприємство “СЕТАМ” на електронному майданчику OpenMarket продало самохідну вітрильну яхту за 263 тисячі гривень. Про це УНН повідомили в пресслужбі підприємства.

ДП "СЕТАМ" продав арештовану яхту для виплати боргів по аліментах

"Державне підприємство “СЕТАМ” на електронному майданчику OpenMarket продало самохідну вітрильну яхту ТП-890 за 263 000 грн для виплати боргів по аліментах", - йдеться в повідомленні.

На продаж було виставлено самохідну вітрильну яхту ТП-890 з бортовим номером ДАП-3843-К під назвою LIBERTA, 2015 року випуску.

В ході конкурентного аукціону судно подорожчало на 46 400 грн від стартової ціни.

"СЕТАМ вчергове продемонстрував ефективність у продажу транспортних засобів. Ми продавали літаки, морські судна, автомобілі, сільгосптехніку – а тепер й вітрильні яхти. Це можливо завдяки величезній базі учасників, яка на сьогодні складає 66753 зареєстрованих користувачів", - наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

Нагадаємо, державне підприємство “СЕТАМ” продає арештований теплохід “Ріверест 5” за 1,3 млн грн та плавкафе “Ріверест плюс” за 1,6 млн грн у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.41
Bitcoin
$82,620.00
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,229.54
Ethereum
$1,567.03