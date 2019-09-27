ГП "СЕТАМ" продал арестованную яхту для выплаты долгов по алиментам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" на электронной площадке OpenMarket продало самоходную парусную яхту за 263 тысячи гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе предприятия.
"Государственное предприятие "СЕТАМ" на электронной площадке OpenMarket продало самоходную парусную яхту ТП-890 за 263 тысячи грн для выплаты долгов по алиментам", - говорится в сообщении.
На продажу было выставлено самоходную парусную яхту ТП-890 с бортовым номером ГАП-3843-К под названием LIBERTA, 2015 года выпуска.
В ходе конкурентного аукциона судно подорожало на 46 400 грн от стартовой цены.
"СЕТАМ" в очередной раз продемонстрировал эффективность в продаже транспортных средств. Мы продавали самолеты, морские суда, автомобили, сельхозтехнику - а теперь и парусные яхты. Это возможно благодаря огромной базе участников, которая на сегодня составляет 66753 зарегистрированных пользователей", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв.
Напомним, государственное предприятие "СЕТАМ" продает арестован теплоход "Риверест 5" за 1,3 млн грн и плавкафе "Риверест плюс" за 1,6 млн грн в Киеве.