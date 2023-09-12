Довкола Опитного триває планова бойова робота, тактична ситуація змінюється весь час - полковник ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Коментуючи ситуацію довкола Опитного на Донеччині, речник Сил оборони Таврійського напрямку, полковник ЗСУ Олександр Штупун заявив, що там триває планова бойова робота, а тактична ситуація змінюється весь час. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання, яка обстановка довкола Опитного, Штупун відповів: «Там триває планова бойова робота, тактична ситуація змінюється весь час, і вже про конкретні успіхи ми повідомимо у свій час».
Також Штупун розповів, що на Мелітопольському напрямку українські військові продовжують наступальну операцію.
«В свою чергу окупанти підтягують резерви, намагаються відновлювати свої підрозділи. Продовжують марні спроби штурму позицій на правому фланзі нашого угруповання, який діє на цьому напрямку. Окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону наших захисників на Донеччині, зокрема в районах Авдіївки, Мар’янки та трохи південніше біля Новомихайлівки», - розповів Штупун.
Окрім того, він зазначив, що українські воїни мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного.
«Просунулися там від 300 до 500 метрів на різних ділянках», - додав Штупун.
Доповнення
11 вересня, заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.