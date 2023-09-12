Вокруг Опытного продолжается плановая боевая работа, тактическая ситуация меняется все время - полковник ВСУ

Детали

На вопрос, какая обстановка вокруг Опытного, Штупун ответил: «Там продолжается плановая боевая работа, тактическая ситуация меняется всё время, и уже о конкретных успехах мы сообщим в своё время».

Также Штупун рассказал, что на Мелитопольском направлении украинские военные продолжают наступательную операцию.

«В свою очередь оккупанты подтягивают резервы, пытаются восстанавливать свои подразделения. Продолжают тщетные попытки штурма позиций на правом фланге нашей группировки, который действует на этом направлении. Оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону наших защитников в Донецкой области, в частности в районах Авдеевки, Марьянки и чуть южнее у Новомихайловки», - рассказал Штупун.

Кроме того, он отметил, что украинские воины имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино.

«Продвинулись там от 300 до 500 метров на разных участках», - добавил Штупун.

Дополнение

11 сентября, заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.