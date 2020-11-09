Довибори у ВР: офіційно переможцем визнано Анатолія Гунька
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО № 208 - народним депутатом України обрано Анатолія Гунька, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби.
"... народним депутатом України обрано Гунька Анатолія Григоровича, 1976 року народження, освіта вища, директора ТОВ "Гільдія права", проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, безпартійного, суб’єкт висування – політична партія "Слуга народу", - повідомили у ЦВК.
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Як зазначено у повідомленні, за Гунька проголосувало 21 245 виборців, що становить майже 33 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.