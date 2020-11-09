Довибори у ВР: офіційно переможцем визнано Анатолія Гунька

"... народним депутатом України обрано Гунька Анатолія Григоровича, 1976 року народження, освіта вища, директора ТОВ "Гільдія права", проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, безпартійного, суб’єкт висування – політична партія "Слуга народу", - повідомили у ЦВК.

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Як зазначено у повідомленні, за Гунька проголосувало 21 245 виборців, що становить майже 33 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.