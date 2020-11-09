Довыборы в ВР: официально победителем признано Анатолия Гунько

"... народным депутатом Украины избрано Гунько Анатолия Григорьевича, 1976 года, образование высшее, директор ООО "Гильдия права", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийного, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - сообщили в ЦИК.

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Как отмечается в сообщении, за Гунько проголосовало 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.