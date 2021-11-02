Довибори у ВР на Черкащині: залишилось здійснити перерахунок на трьох дільницях, лідирує представник "Слуги народу" Войцехівський

Цитата

“Підрахунок голосів триває. ОВК відновила свою роботу та прийняла ДВК, які привезли уточнені протоколи. Залишилось здійснити перерахунок на трьох виборчих дільницях”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Войцехівський після опрацювання 97,16% протоколів набирає 46,98% голосів.

На другому місці із результатом 25,42% голосів виборців самовисуванець, ексдепутат Владислав Голуб.

Доповнення

Окружна виборча комісія № 197 на Черкащині відновила роботу приблизно о 16 годині 2 листопада після багатогодинної перерви.

За даними ЦВК, на ОВК № 197 на 16:57 опрацьовано 93,61% дільничних протоколів на довиборах до ВР. Лідирує представник “Слуги народу” Віталій Войцехівський — 46,82%, або 14 340 голосів виборців.

Довибори до парламенту пройшли 31 жовтня у зв’язку з тим, що народні депутати Ігор Колихаєв та Олександр Скічко за особистими заявами достроково припинили свої повноваження.

Першого обрали Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначили головою Черкаської обласної державної адміністрації.