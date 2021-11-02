Довыборы в ВР в Черкасской области: осталось осуществить перерасчет на трех участках, лидирует представитель "Слуги народа" Войцеховский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Мэр Золотоноши Виталий Войцеховский от партии "Слуга народа" после обработки 97,16% протоколов набирает почти 47% голосов избирателей в одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.
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“Подсчет голосов продолжается. ОИК возобновила свою работу и приняла УИК, которые привезли уточненные протоколы. Осталось осуществить перерасчет на трех избирательных участках", - говорится в сообщении.
Детали
Войцеховский после обработки 97,16% протоколов набирает 46,98% голосов.
На втором месте с результатом 25,42% голосов избирателей самовыдвиженец, экс-депутат Владислав Голуб.
Дополнение
Окружная избирательная комиссия № 197 в Черкасской облати возобновила работу примерно в 16 часов 2 ноября после многочасовой перерыва.
По данным ЦИК, на ОИК № 197 на 16:57 обработано 93,61% участковых протоколов на довыборах в ВР. Лидирует представитель “Слуги народа” Виталий Войцеховский — 46,82%, или 14 340 голосов избирателей.
Довыборы в парламент прошли 31 октября в связи с тем, что народные депутаты Игорь Колыхаев и Александр Скичко по личным заявлениям досрочно прекратили свои полномочия.
Избрали первого Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а Скичко назначили председателем Черкасской областной государственной администрации.