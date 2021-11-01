Довибори у Верховну Раду: у ЦВК озвучили попередні підсумки гонки на Херсонщині

Цитата

"Попередні підсумки проміжних виборів в Херсонській області (округ №184). За інформацією, яку ми отримуємо від ОВК: 64,58% виборців (це 21 261 голос) проголосували за Сергія Козира. Опрацьовано 99,46% протоколів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Остаточні результати виборів повинні бути оголошені до 15 листопада.

Доповнення

Позачергові вибори в 184 та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко – через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.