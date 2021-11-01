Довыборы в Верховную Раду: в ЦИК озвучили предварительные итоги гонки в Херсонской области

Цитата

"Предварительные итоги промежуточных выборов в Херсонской области (округ №184). По информации, которую мы получаем от ОИК: 64,58% избирателей (это 21 261 голос) проголосовали за Сергея Козыря. Обработано 99,46% протоколов", - говорится в сообщении.

Детали

Окончательные результаты выборов должны быть объявлены до 15 ноября.

Дополнение

Внеочередные выборы в 184 и 197-м округах проходили из-за досрочного прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа из-за избрания городским головой Херсона, а Александр Скичко - из-за назначения председателем Черкасской областной государственной администрации.