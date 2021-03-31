Довибори у Раду: ЦВК знову змінила голову ОВК на Прикарпатті

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Центральна виборча комісія на своєму засіданні внесла зміни до складу окружної виборчої комісії № 87 в Івано-Франківській області, яка досі не встановила результати голосування. Було змінено голову ОВК. Про це повідомляють спостерігачі Громадської мережі “ОПОРА”, передає УНН.

Цитата

“Так, комісія припинила повноваження Олексія Остроухова та включила та призначила головою Андрія Лозинського. Також ЦВК припинила повноваження Євгенія Павлусенка та включила Ігоря Децика. Обидва суб’єкти подання — партія “Голос”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Центральна виборча комісія станом на 10:10 31 березня опрацювала лише 67,52% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, показник не міняється з ранку 30 березня.

Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка. За офіційними даними, наразі лідирує Вірастюк.

При цьому ОВК № 87 відправила 14 дільничних виборчих комісій на перерахунок голосів.

А в ніч на 30 березня було повідомлення про замінування ОВК, яке виявилося неправдивим. Згодом ЦВК змінила голову ОВК № 87 та трьох членів комісії.

Пізніше стало відомо, що народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі, де в неділю відбулися довибори у парламент.

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківскій (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%.

Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

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