Довибори у Раду: ЦВК знову змінила голову ОВК на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Центральна виборча комісія на своєму засіданні внесла зміни до складу окружної виборчої комісії № 87 в Івано-Франківській області, яка досі не встановила результати голосування. Було змінено голову ОВК. Про це повідомляють спостерігачі Громадської мережі “ОПОРА”, передає УНН.
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“Так, комісія припинила повноваження Олексія Остроухова та включила та призначила головою Андрія Лозинського. Також ЦВК припинила повноваження Євгенія Павлусенка та включила Ігоря Децика. Обидва суб’єкти подання — партія “Голос”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Центральна виборча комісія станом на 10:10 31 березня опрацювала лише 67,52% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, показник не міняється з ранку 30 березня.
Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка. За офіційними даними, наразі лідирує Вірастюк.
При цьому ОВК № 87 відправила 14 дільничних виборчих комісій на перерахунок голосів.
А в ніч на 30 березня було повідомлення про замінування ОВК, яке виявилося неправдивим. Згодом ЦВК змінила голову ОВК № 87 та трьох членів комісії.
Пізніше стало відомо, що народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі, де в неділю відбулися довибори у парламент.
28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківскій (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%.
Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.