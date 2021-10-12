Довибори у Раду: ЦВК скасувала реєстрацію трьох кандидатів у нардепи

Повідомляється, що 12 жовтня 2021 року троє кандидатів у народні депутати України подали до ЦВК заяви про відмову від балотування.

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“Комісія розглянула ці заяви та скасувала реєстрацію кандидатів у народні депутати України Колихаєва Юрія Анатолійовича і Лагути Геннадія Борисовича, які балотувалися в ОВО № 184 у порядку самовисування, та Шевченка Віктора Олександровича, який балотувався в ОВО № 197 у порядку самовисування на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також змінами до постанови про форму, колір і текст бюлетенів Комісія виключила позиції про вказаних кандидатів з виборчих бюлетенів.

“Таким чином, станом на 12 жовтня 2021 року, на проміжних виборах народних депутатів України 31 березня 2021 року балотується 41 кандидат у народні депутати України: в ОВО № 184 (Херсонська область) — 16 кандидатів, в ОВО № 197 (Черкаська область) — 25 кандидатів”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати України Сергія Козира.

ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях у квітні.



Також ЦВК затвердила форму, колір і текст бюлетенів на проміжні вибори у Верховну Раду в Херсонській та Черкаській областях (округи № 184 і № 197).

Обрані у 2019 році у двох округах в цих областях нардепи Ігор Колихаєв та Олександр Скічко склали мандат. Колихаєва було обрано мером Херсона на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначено головою Черкаської ОДА.