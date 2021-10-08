Довибори у Раду: ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у нардепи

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати України Сергія Козира. Про це повідомила пресслужба секретаріату Комісії, передає УНН.

Цитата

“7 жовтня 2021 року Сергій Козир подав до ЦВК заяву про відмову від балотування у народні депутати. Комісія розглянула цю заяву та скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати України Козиря Сергія Андрійовича, який балотувався в ОВО № 184 у порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 31 жовтня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також змінами до постанови про форму, колір і текст бюлетенів Комісія виключила позицію про вказаного кандидата з виборчого бюлетеня.

Таким чином, станом на 8 жовтня 2021 року, на проміжних виборах народних депутатів України 31 березня 2021 року балотуватимуться 44 кандидати у народні депутати України: в ОВО № 184 (Херсонська область) — 18 кандидатів, в ОВО № 197 (Черкаська область) — 26 кандидатів.

Окрім того, ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидатів у народні депутати України Тетяни Лазаревої, зареєстрованої в ОВО № 184, та Дмитра Кухарчука, зареєстрованого в ОВО № 197 на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року.

Доповнення

ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях у квітні. З 1 до 30 вересня включно відбувається подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати.

Обрані у 2019 році у двох округах в цих областях нардепи Ігор Колихаєв та Олександр Скічко склали мандат. Колихаєва було обрано мером Херсона на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначено головою Черкаської ОДА.

На довибори у Херсонській та Черкаській областях балотуються 45 кандидатів.

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