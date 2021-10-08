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Довыборы в Раду: ЦИК отменил регистрацию кандидата в нардепы

Киев  •  УНН

 • 17207 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. ЦИК отменил регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Сергея Козыря. Об этом сообщила пресс-служба секретариата Комиссии, передает УНН.

Цитата

“7 октября 2021 года Сергей Козырь подал в ЦИК заявление об отказе от баллотирования в народные депутаты. Комиссия рассмотрела это заявление и отменил регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Козыря Сергея Андреевича, который баллотируется в ОИО № 184 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народного депутата Украины 31 октября 2021 года”, — говорится в сообщении.

Детали

Также изменениями в постановление о форме, цвете и тексте бюллетеней комиссия исключила позицию об указанном кандидате из избирательного бюллетеня.

Таким образом, по состоянию на 8 октября 2021 года на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 марта 2021 года будут баллотироваться 44 кандидата в народные депутаты Украины в ОИО № 184 (Херсонская область) — 18 кандидатов, в ОИО № 197 (Черкасская область) — 26 кандидатов.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в народные депутаты Украины Татьяны Лазаревой, зарегистрированной в ОИО № 184, и Дмитрия Кухарчука, зарегистрированного в ОИО № 197 на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года.

Дополнение

ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях в апреле. С 1 по 30 сентября включительно происходила подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты.

Избранные в 2019 году в двух округах в этих областях нардепы Игорь Колыхаев и Александр Скичко сложили мандат. Колыхаев был избран мэром Херсона на местных выборах 2020 года, а Скичко назначен председателем Черкасской ОГА.

На довыборы в Херсонской и Черкасской областях баллотируются 45 кандидатов.

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