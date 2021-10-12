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Довыборы в Раду: ЦИК отменила регистрацию трех кандидатов в нардепы

Киев  •  УНН

 • 18510 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию трех кандидатов в народные депутаты Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.

Сообщается, что 12 октября 2021 года трое кандидатов в народные депутаты Украины подали в ЦИК заявления об отказе баллотироваться.

Цитата

"Комиссия рассмотрела эти заявления и отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины Колыхаева Юрия Анатольевича и Лагуты Геннадия Борисовича, которые баллотировались в ОИО № 184 в порядке самовыдвижения, и Шевченко Виктора Александровича, который баллотировался в ОИО № 197 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народных депутатов Украина 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Также изменениями к постановлению о форме, цвете и тексте бюллетеней Комиссия исключила позиции об указанных кандидатах из избирательных бюллетеней.

"Таким образом, на 12 октября 2021 года, на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 марта 2021 года баллотируется 41 кандидат в народные депутаты Украины: в ОИО № 184 (Херсонская область) - 16 кандидатов, в ОИО № 197 (Черкасская область) - 25 кандидатов", - отмечается в сообщении.

Дополнение

ЦИК отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Сергея Козыря.

ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях в апреле.

Также ЦИК утвердила форму, цвет и текст бюллетеней на промежуточные выборы в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях (округа № 184 и № 197).

Избранные в 2019 году в двух округах в этих областях нардепы Игорь Колыхаев и Александр Скичко сложили мандат. Колыхаев был избран мэром Херсона на местных выборах 2020 года, а Скичко назначен председателем Черкасской ОГА.

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