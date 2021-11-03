Довибори у Раду: на обох округах перемогли "слуги народу"

Деталі

За результатами опрацювання 100% дільничних протоколів, на виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) представник від “Слуги народу” Віталій Войцехівський отримав 46,95% (15 429) голосів. Головний опонент здобув 25,44% (8 362).

У Херсонській області на окрузі №184 за кандидата "Слуги народу" Сергія Козира віддали 64,38% (21 365) голосів. Найближчий конкурент отримав 14,33% (4 758).

Остаточні результати виборів повинні бути оголошені до 15 листопада.

Доповнення

Позачергові вибори в 184-у та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко – через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.