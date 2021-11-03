Довибори у Раду: на обох округах перемогли "слуги народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Центральна виборча комісія оприлюднила дані про опрацювання 100% протоколів з дільниць на Черкащині та Херсонщині, де 31 жовтня відбувалися довибори у Верховну Раду, пише УНН.
Деталі
За результатами опрацювання 100% дільничних протоколів, на виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) представник від “Слуги народу” Віталій Войцехівський отримав 46,95% (15 429) голосів. Головний опонент здобув 25,44% (8 362).
У Херсонській області на окрузі №184 за кандидата "Слуги народу" Сергія Козира віддали 64,38% (21 365) голосів. Найближчий конкурент отримав 14,33% (4 758).
Остаточні результати виборів повинні бути оголошені до 15 листопада.
Доповнення
Позачергові вибори в 184-у та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко – через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.