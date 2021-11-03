Довыборы в Раду: на обоих округах победили "слуги народа"

Детали

По результатам обработки 100% протоколов участковых, на избирательном округе № 197 (Черкасская область) представитель от “Слуги народа” Виталий Войцехивский получил 46,95% (15 429) голосов. Главный оппонент получил 25,44% (8 362).

В Херсонской области на округе №184 за кандидата "Слуги народа" Сергея Козыря отдали 64,38% (21 365) голосов. Ближайший конкурент получил 14,33% (4 758).

Окончательные результаты выборов должны быть объявлены до 15 ноября.

Дополнения

Внеочередные выборы в 184-м и 197-м округах проходили из-за досрочного прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа из-за избрания городским головой Херсона, а Александр Скичко - из-за назначения председателем Черкасской областной государственной администрации.