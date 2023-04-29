Досягнена у ЄС угода про заборону частини агроімпорту з України має запрацювати 2 травня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Домовленість, якої досягли напередодні Єврокомісія та п'ять країн ЄС, про заборону на імпорт певної агропродукції з України має запрацювати 2 травня, повідомляє Polskie Radio, пише УНН.
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"Після вчорашньої угоди між Єврокомісією та Польщею, Болгарією, Румунією, Словаччиною та Угорщиною юридична служба Єврокомісії та Генеральний директорат з питань торгівлі зараз готують відповідні нормативні акти. Мета полягає в тому, щоб вони набули чинності 2 травня, про що Єврокомісія повідомила країни-учасниці", - повідомляє видання.
Заборона ЄС має замінити односторонні обмеження, запроваджені Польщею, Болгарією, Словаччиною та Угорщиною.
Як зазначає видання, увечері виявилося, що на вимогу України соняшникову олію вилучили зі списку заборонених продуктів. У ньому залишилися пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник.
Раніше
Єврокомісія домовилася з п'ятьма країнами щодо імпорту української агропродукції, що передбачає "захисні заходи для 4-х продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику".
Україна передала Польщі та ЄС ноти щодо обмежень на імпорт агропродукції.