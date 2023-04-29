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Достигнутое в ЕС соглашение о запрете части агроимпорта из Украины должно заработать 2 мая - СМИ

Киев • УНН

 • 1670364 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Договоренность, которой достигли накануне Еврокомиссия и пять стран ЕС, о запрете на импорт определенной агропродукции из Украины должна заработать 2 мая, сообщает Polskie Radio, пишет УНН.

Детали

"После вчерашнего соглашения между Еврокомиссией и Польшей, Болгарией, Румынией, Словакией и Венгрией юридическая служба Еврокомиссии и Генеральный директорат по вопросам торговли сейчас готовят соответствующие нормативные акты. Цель состоит в том, чтобы они вступили в силу 2 мая, о чем Еврокомиссия уведомила страны-участницы", - сообщает издание.

Запрет ЕС должен заменить односторонние ограничения, введенные Польшей, Болгарией, Словакией и Венгрией.

Как отмечает издание, вечером оказалось, что по требованию Украины подсолнечное масло изъяли из списка запрещенных продуктов. В нем остались пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник.

Ранее

Еврокомиссия договорилась с пятью странами по импорту украинской агропродукции, что предусматривает "защитные меры для 4-х продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника".

Украина передала Польше и ЕС ноты относительно ограничений на импорт агропродукции.

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