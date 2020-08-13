Доступ до геокадастрів: у Кабмін найближчим часом внесуть постанову щодо НІГД
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На розгляд Кабінету міністрів найближчим часом буде подано проект постанови про порядок функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) - ще один крок до запуску відповідної системи, згідно з законом, що передбачає створення геокадастру і дасть змогу сформувати систему доступу українців до цих даних. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держгеокадастру.
Як зазначається, оскільки ЗУ “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” набирає чинності вже 1 січня 2021 року, одним із ключових питань є визначення інформації, надання якої має бути забезпечене всіма утримувачами базових геопросторових даних, а також іншими зацікавленими сторонами.
“Уже найближчим часом проект постанови "Про порядок функціонування НІГД“ буде поданий на розгляд Кабінету міністрів України”, — додали в повідомленні.
Зазначається, що цим документом визначатимуться державні органи, які будуть відповідальними за створення та оновлення базових даних та метаданих у системі НІГД.
Як вказав голова Держгеокадастру Роман Лещенко, Національна система геопросторових даних — це ресурс, на якому в одному місці буде зібрано величезний обсяг інформації: від кадастрових даних та об’єктів нерухомого майна, до покладів корисних копалин та інфраструктурних об’єктів “Укрзалізниці” та “Укравтодору”.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” № 554-ІХ, що передбачає створення геокадастру і дасть змогу сформувати сучасну систему доступу українців до цих даних.