Доступ к геокадастрам: в Кабмин в ближайшее время внесут постановление о НИГД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На рассмотрение Кабинета министров в ближайшее время будет представлен проект постановления о порядке функционирования Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД) - еще один шаг к запуску соответствующей системы, согласно закону, предусматривающем создание геокадастра и позволяющем сформировать систему доступа украинцев к этим данным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госгеокадастра.
Как отмечается, поскольку ЗУ "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" вступает в силу уже 1 января 2021 года, одним из ключевых вопросов является определение информации, предоставление которой должно быть обеспечено всеми держателями базовых геопространственных данных, а также другими заинтересованными сторонами.
"Уже в ближайшее время проект постановления "О порядке функционирования НИГД" будет подан на рассмотрение Кабинета министров Украины", - добавили в сообщении.
Отмечается, что этим документом будут определяться государственные органы, которые будут ответственными за создание и обновление базовых данных и метаданных в системе НИГД.
Как указал глава Госгеокадастра Роман Лещенко, Национальная система геопространственных данных - это ресурс, на котором в одном месте будет собран огромный объем информации от кадастровых данных и объектов недвижимого имущества, до залежей полезных ископаемых и инфраструктурных объектов "Укрзализныци" и "Укравтодора".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" № 554-ІХ, предусматривающем создание геокадастра и позволяющем сформировать современную систему доступа украинцев к этим данным.