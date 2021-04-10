Дослідження: вакцина проти COVID-19 безпечна під час вагітності і може захистити дитину

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ризик важкого захворювання або навіть смерті від COVID-19 під час вагітності зростає. При цьому даних про те, чи є вакцини від COVID-19 безпечними і ефективними під час вагітності дуже мало, тому що вагітні або ті, хто годують груддю не були включені в початкові клінічні випробування. Про те, чи безпечна вакцинація під час вагітності і які виробники проводять дослідження, пише американське видання NPR, повідомляє УНН.