Дослідження: вакцина проти COVID-19 безпечна під час вагітності і може захистити дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ризик важкого захворювання або навіть смерті від COVID-19 під час вагітності зростає. При цьому даних про те, чи є вакцини від COVID-19 безпечними і ефективними під час вагітності дуже мало, тому що вагітні або ті, хто годують груддю не були включені в початкові клінічні випробування. Про те, чи безпечна вакцинація під час вагітності і які виробники проводять дослідження, пише американське видання NPR, повідомляє УНН.
Деталі
Дослідження, опубліковане нещодавно в Американському журналі акушерства і гінекології, показує, що вакцини не тільки безпечні та ефективні для вагітних і годуючих жінок, вони також можуть забезпечити деякий захист їх немовлят.
Так, 131 учасниця була вакцинована Pfizer або Moderna; 84 були вагітні, 31 годували грудьми і 16 були невагітними жінками у віці від 18 до 45 років.
Коли дослідники порівняли рівні їх антитіл з рівнями антитіл у жінок, які хворіли на COVID-19 під час вагітності, то рівні антитіл у відповідь на вакцину були вищі.
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Побічні ефекти від вакцинації були легкими і аналогічними побічним ефектам у невагітних людей, включаючи біль у місці ін'єкції після першої дози і деякі м'язові болі, головний біль, лихоманку і озноб після другої дози.
Додамо
Але найважливішим відкриттям стали антитіла, виявлені в пуповинній крові і грудному молоці.
Це можна порівняти з вакцинацією від грипу: при введенні під час вагітності виробляються антитіла, які проникають через плаценту і захищають дитину протягом перших кількох місяців життя.
Експерти відзначають, що у вагітних більше шансів потрапити у відділення інтенсивної терапії або на штучну вентиляцію легенів. А вакцина від COVID-19 в свою чергу захищає від важкої форми хвороби і, ймовірно, дитина отримує антитіла.
Відзначається також, що компанія Pfizer почала нове дослідження застосування своєї вакцини від COVID-19 за участю 4 000 вагітних жінок.
Нагадаємо
Україна законтрактувала 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Міністр Степанов розповів, що перші партії очікуються вже в найближчі місяці.
Експерти відзначили важливість контактування такої значної кількості надсучасної вакцини від Pfizer завдяки злагодженій спільній роботі всіх відповідальних органів державної влади.