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Исследование: вакцина против COVID-19 безопасна во время беременности и может защитить ребенка

Исследование: вакцина против COVID-19 безопасна во время беременности и может защитить ребенка

Киев  •  УНН

 • 22367 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Риск тяжелого заболевания или даже смерти от COVID-19 во время беременности возрастает. При этом данных о том, являются ли вакцины от COVID-19 безопасными и эффективными во время беременности очень мало, потому что беременные или кормящие грудью не были включены в первоначальные клинические испытания. О том, безопасна ли вакцинация во время беременности и какие производители проводят исследования, пишет американское издание NPR, сообщает УНН.

Детали

Исследование, опубликованное недавно в Американском журнале акушерства и гинекологии, показывает, что вакцины не только безопасны и эффективны для беременных и кормящих женщин, они также могут обеспечить некоторую защиту их младенцев.

Так, 131 участница была вакцинирована Pfizer или Moderna; 84 были беременны, 31 кормили грудью и 16 были небеременными женщинами в возрасте от 18 до 45 лет.

Когда исследователи сравнили уровни их антител с уровнями антител у женщин, которые были больны COVID-19 во время беременности, то уровни антител в ответ на вакцину были выше.

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Побочные эффекты от вакцинации были легкими и аналогичными побочным эффектам у небеременных людей, включая болезненность в месте инъекции после первой дозы и некоторые мышечные боли, головную боль, лихорадку и озноб после второй дозы.

Добавим

Но самом важным открытием стали антитела, обнаруженные в пуповинной крови и грудном молоке.

Это сопоставимо с вакцинацией от гриппа: при введении во время беременности вырабатываются антитела, которые проникают через плаценту и защищают ребенка в течение первых нескольких месяцев жизни.

Эксперты отмечают, что у беременных больше шансов попасть в отделение интенсивной терапии или на искусственную вентиляцию легких. А вакцина от COVID-19 в свою очередь защищает от тяжелой формы болезни и, вероятно, ребенок получает антитела.

Отмечается также, что компания Pfizer начала новое исследование применения своей вакцины от COVID-19 с участием 4 000 беременных женщин.

Напомним

Украина законтрактовала 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Министр Степанов рассказал, что первые партии ожидаются уже в ближайшие месяцы. 

Эксперты отметили важность контактирования такого значительного количества сверхсовременной вакцины от Pfizer благодаря слаженной совместной работе всех ответственных органов государственной власти. 

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