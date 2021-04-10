Исследование: вакцина против COVID-19 безопасна во время беременности и может защитить ребенка

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Риск тяжелого заболевания или даже смерти от COVID-19 во время беременности возрастает. При этом данных о том, являются ли вакцины от COVID-19 безопасными и эффективными во время беременности очень мало, потому что беременные или кормящие грудью не были включены в первоначальные клинические испытания. О том, безопасна ли вакцинация во время беременности и какие производители проводят исследования, пишет американское издание NPR, сообщает УНН.