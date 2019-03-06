Дослідження: українські програмісти є найбільш універсальними в Східній Європі

Українські програмісти посіли перше місце у рейтингу багатонаправленості знань у сфері IT серед країн Східної Європи. Друге місце зайняли польські програмісти. На наступних місцях опинилися IT-спеціалісти з Росії та Болгарії.

В консалтинговій компанії DataArt зазначили, що висновки були зроблені на підставі статистик платформи Skillotron, на якій IT-фахівці з усього світу можуть перевірити свої навички та знання. Дані включають понад 15 тисяч активних користувачів платформи з 74 країн.



Програмісти з України дали правильні відповіді загалом у 37 тематичних категоріях, що охоплюють мови програмування та технології для створення додатків. Програмісти з Польщі виявилися менш універсальними- 35 категорій, на наступних третьому та четвертому місцях опинилися росіяни та болгари. 34 категорії та 32 категорії, відповідно.



Варто зазначити, що до найпопулярніших мов програмування незмінно належать Java Script, Java і .NET. Програмісти перевіряли свої навички та вміння у цих категоріях найчастіше. Менш популярними виявились категорії, пов’язані із тестуванням програмного забезпечення та які використовують під час створення додатків на мобільні пристрої.



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