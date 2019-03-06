Дослідження: українські програмісти є найбільш універсальними в Східній Європі

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Українські програмісти посіли перше місце у рейтингу багатонаправленості знань у сфері IT, другі – поляки, потім росіяни та болгари. Про це йдеться у найновіших даних глобальної консалтингової компанії DataArt. Повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.

Українські програмісти посіли перше місце у рейтингу багатонаправленості знань у сфері IT серед країн Східної Європи. Друге місце зайняли польські програмісти. На наступних місцях опинилися IT-спеціалісти з Росії та Болгарії.

В консалтинговій компанії DataArt зазначили, що висновки були зроблені на підставі статистик платформи Skillotron, на якій IT-фахівці з усього світу можуть перевірити свої навички та знання. Дані включають понад 15 тисяч активних користувачів платформи з 74 країн.

Програмісти з України дали правильні відповіді загалом у 37 тематичних категоріях, що охоплюють мови програмування та технології для створення додатків. Програмісти з Польщі виявилися менш універсальними- 35 категорій, на наступних третьому та четвертому місцях опинилися росіяни та болгари. 34 категорії та 32 категорії, відповідно.

Варто зазначити, що до найпопулярніших мов програмування незмінно належать Java Script, Java і .NET. Програмісти перевіряли свої навички та вміння у цих категоріях найчастіше. Менш популярними виявились категорії, пов’язані із тестуванням програмного забезпечення та які використовують під час створення додатків на мобільні пристрої.

Раніше УНН повідомляв, що СБУ вчиться протидіяти атакам хакерів на сервери ЦВК.

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