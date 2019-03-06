Исследование: украинские программисты являются наиболее универсальными в Восточной Европе

Украинские программисты заняли первое место в рейтинге многонаправлености знаний в сфере IT среди стран Восточной Европы. Второе место заняли польские программисты. На следующих местах оказались IT-специалисты из России и Болгарии.

В консалтинговой компании DataArt отметили, что выводы были сделаны на основании статистик платформы Skillotron, на которой IT-специалисты со всего мира могут проверить свои навыки и знания. Данные включают более 15 000 активных пользователей платформы из 74 стран.



Программисты из Украины дали правильные ответы всего в 37 тематических категориях, охватывающих языки программирования и технологии для создания приложений. Программисты из Польши оказались менее универсальними- 35 категорий, на следующих третьем и четвертом местах оказались россияне и болгары. 34 категории и 32 категории, соответственно.



Стоит отметить, что к самым популярным языкам программирования неизменно принадлежат Java Script, Java и .NET. Программисты проверяли свои навыки и умения в этих категориях чаще. Менее популярными оказались категории, связанные с тестированием программного обеспечения, которые исползуются при создании приложений на мобильные устройства.



Ранее УНН сообщал, что СБУ учится противодействовать атакам хакеров на серверы ЦИК.