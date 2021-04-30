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Дослідження доводять, що звичайний флавоноїд кверцетин допомагає лікувати вірусні інфекції дихальних шляхів

Дослідження доводять, що звичайний флавоноїд кверцетин допомагає лікувати вірусні інфекції дихальних шляхів

Київ • УНН

 • 16975 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вірусні інфекції нижніх дихальних шляхів є серйозною проблемою для охорони здоров'я, особливо в умовах пандемії COVID-19. У новому дослідженні науковці провели систематичний огляд використання флавоноїдів типу кверцетин проти вірусів нижніх дихальних шляхів, інформує УНН з посиланням на опублікований аналіз.

Так, біофлавоноїд, який міститься в абсолютно звичних для нас рослинах (гречаній крупі, цибулі, яблуках, перці, часнику, вишні, томатах, броколі та багатьох інших), показав високу ефективність у лікуванні вірусних інфекцій нижніх дихальних шляхів.

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Цитата

“Аналіз цих (одинадцяти — ред.) досліджень довів противірусну активність флавоноїдів типу кверцетину зі значно зниженою смертністю інфікованих тварин та зменшення середнього вірусного навантаження. Крім того, кверцетин та його похідні зменшували кількість прозапальних цитокінів, хемокінів, вироблення слизу та резистентність дихальних шляхів у тварин, інфікованих респіраторним вірусом. В цілому, добавки флавоноїдів типу кверцетин є перспективною стратегією лікування вірусно індукованих інфекцій нижніх дихальних шляхів”, — пишуть науковці.

Деталі

У ході аналізу результатів досліджень, вчені зробили висновок, що добавки кверцетину пероральним, місцевим або парентеральним шляхом зменшують смертність і легеневе вірусне навантаження інфікованих мишей. Щобільше, цей флавоноїд зменшує запальний процес, окисне пошкодження, опір дихальних шляхів, гіперсекрецію слизу та некроз тканин, пов’язаний з респіраторним вірусом. Ці висновки підтверджують потенціал кверцетину та його похідних як лікувального засобу проти вірусної пневмонії.

“Крім того, через відсутність серйозних побічних ефектів та низьку вартість, кверцетин може бути розроблений як більш безпечний та дешевий варіант для профілактики сезонних або нових респіраторних вірусних інфекцій, допомагаючи контролювати спалахи, епідемії та / або пандемії”, — підсумовують автори дослідження.

Доповнення

Додамо, що нові дослідження “Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу” прийшли до подібних висновків і довели, що препарати на основі кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітін®” в ін’єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії. Саме фахівцям заводу належить запатентована розробка форми кверцетину, яка робить його біодоступним на 100%. За інформацією “Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу”, додавання цих препаратів до базової терапії істотно покращує газообмін і прискорює відновлення функцій легень в порівнянні з групою контролю. Як виявилося, ці препарати також запобігають розвитку тромботичних ускладнень. Зараз йде мова про внесення препаратів в протоколи МОЗ комплексного лікування COVID-19.

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