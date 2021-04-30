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Исследования показывают, что обычный флавоноид кверцетин помогает лечить вирусные инфекции дыхательных путей

Исследования показывают, что обычный флавоноид кверцетин помогает лечить вирусные инфекции дыхательных путей

Киев  •  УНН

 • 16971 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вирусные инфекции нижних дыхательных путей являются серьезной проблемой для здравоохранения, особенно в условиях пандемии COVID-19. В новом исследовании ученые провели систематический обзор использования флавоноидов типа кверцетин против вирусов нижних дыхательных путей, информирует УНН со ссылкой на опубликованный анализ.

Так, биофлавоноид, который содержится в абсолютно привычных для нас растениях (гречневой крупе, луке, яблоках, перце, чесноке, вишне, томатах, брокколи и многих других), показал высокую эффективность в лечении вирусных инфекций нижних дыхательных путей.

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Цитата

“Анализ этих (одиннадцати — ред.) исследований доказал противовирусную активность флавоноидов типа кверцетина со значительно сниженной смертностью инфицированных животных и уменьшение средней вирусной нагрузки. Кроме того, кверцетин и его производные уменьшали количество провоспалительных цитокинов, хемокинов, выработку слизи и резистентность дыхательных путей у животных, инфицированных респираторным вирусом. В целом, добавки флавоноидов типа кверцетин являются перспективной стратегией лечения вирусно индуцированных инфекций нижних дыхательных путей”, — пишут ученые.

Детали

В ходе анализа результатов исследований, ученые пришли к выводу, что добавки кверцетина пероральным, местным или парентеральным путем уменьшают смертность и легочную вирусную нагрузку инфицированных мышей. Более того, этот флавоноид уменьшает воспалительный процесс, окислительное повреждение, сопротивление дыхательных путей, гиперсекрецию слизи и некроз тканей, связанный с респираторным вирусом. Эти выводы подтверждают потенциал кверцетина и его производных в качестве лечебного средства против вирусной пневмонии.

“Кроме того, из-за отсутствия серьезных побочных эффектов и низкую стоимость, кверцетин может быть разработан как более безопасный и дешевый вариант для профилактики сезонных или новых респираторных вирусных инфекций, помогая контролировать вспышки, эпидемии и/или пандемии”, — заключают авторы исследования.

Дополнение

Добавим, что новые исследования “Борщаговского химико-фармацевтического завода” пришли к подобным выводам и доказали, что препараты на основе кверцетина (“Квертин” в жевательных таблетках и “Корвитин® в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии. Именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка формы кверцетина, которая делает его биодоступным на 100%. По информации “Борщаговского химико-фармацевтического завода”, добавление этих препаратов в базовую терапию существенно улучшает газообмен и ускоряет восстановление функций легких по сравнению с группой контроля. Как оказалось, эти препараты также предотвращают развитие тромботических осложнений. Сейчас идет речь о внесении препаратов в протоколы Минздрава касательно комплексного лечения COVID-19.

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