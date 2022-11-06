Дослідники виявили на льодовику камери із плівками, залишеними там 85 років тому

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Очолив експедицію Teton Gravity Research Гріфін Пост, щоб знайти на льодовику Волш камери. Пошуки тривали цілий тиждень у серпні.

У червні 1937 року Вошбурн разом із партнером зі скелелазіння Робертом Гейтсом вирушили на гору Луканія — це третя найвища точка Канади (5226 м). Тоді вона була єдиною непокореною вершиною у Північній Америці. Початок їхнього шляху проходив через льодовик Волш.

Як зазначається, погода була поганою. Пілот літака відмовився повертатися за ними через сльоту та бруд. Тому Вошбурн і Гейтс мали не лише підкорити вершину, а й спуститися назад пішки, пройшовши понад 250 км до найближчого міста.

Дослідникам довелося скинути намети, альпіністське спорядження, а також три камери у схованці.

Гріффін Пост зі своєю командою зміг знайти камери, дві з яких все ще були з плівкою. Їх передали Parks Canada для аналізу фотографій.

На підготовку експедиції пішло 18 місяців для пошуку старих документів, журналів та газет. Пост хотів встановити точне місце зберігання схованки.

Дослідники Оттавського університету намагалася визначити, наскільки далеко міг пройти льодовик за 80 років. Через рух льодовика протягом багатьох років предмети були розкидані на "десятки метрів" один від одного, проте команда за день знайшла майже всю схованку за вирахуванням кількох предметів, які були віднесені талою водою.

У схованці були три камери: повітряна камера Fairchild F-8 Вошбурна, яка була пошкоджена, та дві камери, які все ще не пошкоджені: модель DeVry "Lunchbox" та Bell & Howell Eyemo 71A.

Команда Гріффіна Поста зв'язалася з родичами Вошбурн та Гейтса.

Як відомо, самі альпіністи померли у 2007 році.

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