Исследователи обнаружили на леднике камеры с пленками, оставленными там 85 лет назад
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На леднике в канадском Юконе обнаружили камеры исследователей Брэдфорда Вошбурна и Роберта Гейтса, которые покинули их 85 лет назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Возглавил экспедицию Teton Gravity Research Гриффин Пост, чтобы найти на леднике Уолш камеры. Поиски продолжались целую неделю в августе.
В июне 1937 года Вошбурн вместе с партнером по скалолазанию Робертом Гейтсом отправились на гору Лукания — это третья самая высокая точка Канады (5226 м). Тогда она являлась единственной непокоренной вершиной в Северной Америке. Начало их пути проходило через ледник Волш.
Как отмечается, погода была плохой. Пилот самолета отказался возвращаться за ними из-за слякоти и грязи. Поэтому Вошбурн и Гейтс должны были не только покорить вершину, но и спуститься назад пешком, пройдя более 250 км в ближайший город.
Исследователям пришлось сбросить палатки, альпинистское снаряжение, а также три камеры в тайнике.
Гриффин Пост со своей командой смог найти камеры, две из которых все еще были с пленкой. Их передали Parks Canada для анализа фотографий.
На подготовку экспедиции ушло 18 месяцев для поиска старых документов, журналов и газет. Пост хотел установить точное место хранения тайника.
Исследователи Оттавского университета пыталась определить, насколько далеко мог пройти ледник за 80 лет. Из-за движения ледника в течение многих лет предметы были разбросаны на "десятки метров" друг от друга, однако команда за день нашла почти весь тайник за вычетом нескольких предметов, отнесенных талой водой.
В тайнике были три камеры: воздушная камера Fairchild F-8, которая была повреждена, и две камеры, которые все еще не повреждены: модель DeVry "Lunchbox" и Bell & Howell Eyemo 71A.
Команда Гриффина Поста связалась с родственниками Уошбурна и Гейтса.
Как известно, сами альпинисты скончались в 2007 году.
Напомним
Непальский альпинист установил новый рекорд по альпинизму, дважды поднявшись на каждую из 14 самых высоких гор мира.