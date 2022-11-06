Исследователи обнаружили на леднике камеры с пленками, оставленными там 85 лет назад

Детали

Возглавил экспедицию Teton Gravity Research Гриффин Пост, чтобы найти на леднике Уолш камеры. Поиски продолжались целую неделю в августе.

В июне 1937 года Вошбурн вместе с партнером по скалолазанию Робертом Гейтсом отправились на гору Лукания — это третья самая высокая точка Канады (5226 м). Тогда она являлась единственной непокоренной вершиной в Северной Америке. Начало их пути проходило через ледник Волш.

Как отмечается, погода была плохой. Пилот самолета отказался возвращаться за ними из-за слякоти и грязи. Поэтому Вошбурн и Гейтс должны были не только покорить вершину, но и спуститься назад пешком, пройдя более 250 км в ближайший город.

Исследователям пришлось сбросить палатки, альпинистское снаряжение, а также три камеры в тайнике.

Гриффин Пост со своей командой смог найти камеры, две из которых все еще были с пленкой. Их передали Parks Canada для анализа фотографий.

На подготовку экспедиции ушло 18 месяцев для поиска старых документов, журналов и газет. Пост хотел установить точное место хранения тайника.

Исследователи Оттавского университета пыталась определить, насколько далеко мог пройти ледник за 80 лет. Из-за движения ледника в течение многих лет предметы были разбросаны на "десятки метров" друг от друга, однако команда за день нашла почти весь тайник за вычетом нескольких предметов, отнесенных талой водой.

В тайнике были три камеры: воздушная камера Fairchild F-8, которая была повреждена, и две камеры, которые все еще не повреждены: модель DeVry "Lunchbox" и Bell & Howell Eyemo 71A.

Команда Гриффина Поста связалась с родственниками Уошбурна и Гейтса.

Как известно, сами альпинисты скончались в 2007 году.

Напомним

Непальский альпинист установил новый рекорд по альпинизму, дважды поднявшись на каждую из 14 самых высоких гор мира.