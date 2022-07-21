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Непалець встановив рекорд, двічі піднявшись на 14 найвищих вершин

Непалець встановив рекорд, двічі піднявшись на 14 найвищих вершин

Київ • УНН

 • 192861 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Непальський альпініст встановив новий рекорд з альпінізму, двічі піднявшись на кожну з 14 найвищих гір світу, повідомив представник пакистанського альпінізму. Про це інформує УНН з посиланням на 24newshd.tv.

Деталі

Учора 47-річний Сану Шерпа піднявся на Гашербрум 2 — 13-ту найвищу гору в світі на висоті 8035 метрів у хребті Каракорум у західних Гімалаях, чим і встановив новий світовий рекорд.

Шерпа сім разів досягав вершини Евересту заввишки 8849 м і тричі підіймався на вершину Лхоцзе та складний Манаслу.

Щороку сотні альпіністів намагаються піднятися на найвищі гори світу в Пакистані та інших місцях, всупереч труднощам, пов’язані з експедиціями, які можуть стати небезпечними.

Минулого року команда непальських альпіністів здійснила перше зимове сходження на К2, другу за висотою вершину в світі – сумнозвісну складну «дику гору» Пакистану висотою 8611 метрів.

Нагадаємо

Цього року Шерпа піднявся на Еверест у рекордний 26-й раз, побивши свій попередній рекорд.

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