Непалець встановив рекорд, двічі піднявшись на 14 найвищих вершин

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Учора 47-річний Сану Шерпа піднявся на Гашербрум 2 — 13-ту найвищу гору в світі на висоті 8035 метрів у хребті Каракорум у західних Гімалаях, чим і встановив новий світовий рекорд.

Шерпа сім разів досягав вершини Евересту заввишки 8849 м і тричі підіймався на вершину Лхоцзе та складний Манаслу.

Щороку сотні альпіністів намагаються піднятися на найвищі гори світу в Пакистані та інших місцях, всупереч труднощам, пов’язані з експедиціями, які можуть стати небезпечними.

Минулого року команда непальських альпіністів здійснила перше зимове сходження на К2, другу за висотою вершину в світі – сумнозвісну складну «дику гору» Пакистану висотою 8611 метрів.

Нагадаємо

Цього року Шерпа піднявся на Еверест у рекордний 26-й раз, побивши свій попередній рекорд.