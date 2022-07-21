Непалец установил рекорд, дважды поднявшись на 14 самых высоких вершин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Непальский альпинист установил новый рекорд по альпинизму, дважды поднявшись на каждую из 14 самых высоких гор мира, сообщил представитель пакистанского альпинизма. Об этом информирует УНН со ссылкой на 24newshd.tv.
Детали
Вчера 47-летний Сану Шерпа поднялся на Гашербрум 2 — 13-ю самую высокую гору в мире на высоте 8035 метров в хребте Каракорум в западных Гималаях, чем и установил новый мировой рекорд.
Шерпа семь раз достигал вершины Эвереста высотой 8849 м и трижды поднимался на вершину Лхоцзе и сложный Манаслу.
Ежегодно сотни альпинистов пытаются подняться на высочайшие горы мира в Пакистане и других местах, вопреки трудностям, связанным с экспедициями, которые могут стать опасными.
В прошлом году команда непальских альпинистов совершила первое зимнее восхождение на К2, вторую по высоте вершину в мире – печально известную сложную «дикую гору» Пакистана высотой 8611 метров.
Напомним
В этом году Шерпа поднялся на Эверест в рекордный 26-й раз, побив свой предыдущий рекорд.