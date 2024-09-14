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"Досягають високих результатів у стійкій обороні": військове керівництво привітало танкові війська зі святом

Київ • УНН

 • 24671 перегляди

14 вересня в Україні відзначають День танкових військ. Президент, Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони привітали військових, відзначивши їхній професіоналізм та високі результати у бойових діях.

"Досягають високих результатів у стійкій обороні": військове керівництво привітало танкові війська зі святом

Сьогодні 14 вересня, Україна відзначає День танкових військ. Президент України Володимир Зеленський,Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров привітали військових та показали кадри їхньої роботи, пише УНН.

Українські танкові підрозділи своїм професіоналізмом досягають високих результатів у стійкій обороні, успішних контратаках, точному вогні, знищенні ворога та його техніки. Дякую нашим танкістам, усім, хто ремонтує техніку, за вашу хоробрість, високу майстерність і справжній український характер

- написав Президент України Володимир Зеленський.

Він також показав кадри роботи українських танкістів з 24-тої окремої механізованої бригади, 1-шої окремої танкової Сіверської бригади, Сергія Карпеця, 17-тої окремої танкової Криворізької бригади.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександер Сирський також привітав танкістів:

"Наші воїни-танкісти володіють передовим досвідом ведення бойових дій в умовах війни нового типу і чи не увесь світ бажає перейняти цей досвід. Адже нині використовується нова тактика застосування бронетехніки з урахуванням ефективної протидії ворожим fpv-дронам та іншим безпілотним засобам".

Він також окремо висловивши слова подяки українським танкобудівникам, інженерам-механікам і майстрам, які цілодобово працюють над ремонтом та відновленням української і трофейної бронетехніки. 

Міністр оборони Рустем Умєров до дня танкових військ показав кадри роботи українських військових.

"У надскладних умовах ваші танки швидко ведуть наступ, прориваючи порядки противника, а під час оборони – уміло стримують ворожу навалу", - додав він.

Нагадаємо

В Україні цього року 14 вересня вдруге відзначають День танкових військ. День танкіста був заснований у 1997 році указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи українських ветеранів танкових військ та танкобудівників.

У 2023 році президент України Володимир Зеленський скасував святкування "радянського" Дня танкіста (10 вересня) і підписав указ про встановлення Дня танкових військ в Україні, яке відзначатиметься щороку 14 вересня. Ці зміни спрямовані на вшанування мужності та героїзму танкістів, які захищають свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також на започаткування нових військових традицій.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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