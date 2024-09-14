"Достигают высоких результатов в устойчивой обороне": военное руководство поздравило танковые войска с праздником

Сегодня 14 сентября, Украина отмечает День танковых войск. Президент Украины Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров поздравили военных и показали кадры их работы, пишет УНН.

Украинские танковые подразделения своим профессионализмом достигают высоких результатов в устойчивой обороне, успешных контратаках, точном огне, уничтожении врага и его техники. Спасибо нашим танкистам, всем, кто ремонтирует технику, за вашу храбрость, высокое мастерство и настоящий украинский характер - написал Президент Украины Владимир Зеленский.

Он также показал кадры работы украинских танкистов из 24-й отдельной механизированной бригады, 1-й отдельной танковой Северской бригады, Сергея Карпеца, 17-й отдельной танковой Криворожской бригады.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский также поздравил танкистов:

"Наши воины-танкисты обладают передовым опытом ведения боевых действий в условиях войны нового типа и едва ли не весь мир желает перенять этот опыт. Ведь сейчас используется новая тактика применения бронетехники с учетом эффективного противодействия вражеским fpv-дронам и другим беспилотным средствам".

Он также отдельно выразив слова благодарности украинским танкостроителям, инженерам-механикам и мастерам, которые круглосуточно работают над ремонтом и восстановлением украинской и трофейной бронетехники.





Министр обороны Рустем Умеров ко дню танковых войск показал кадры работы украинских военных.

"В сверхсложных условиях ваши танки быстро ведут наступление, прорывая порядки противника, а при обороне - умело сдерживают вражеское нашествие", - добавил он.

Напомним

В Украине в этом году 14 сентября во второй раз отмечают День танковых войск. День танкиста был основан в 1997 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы украинских ветеранов танковых войск и танкостроителей.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский отменил празднование "советского" Дня танкиста (10 сентября) и подписал указ об установлении Дня танковых войск в Украине, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября. Эти изменения направлены на чествование мужества и героизма танкистов, которые защищают свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также на начало новых военных традиций.