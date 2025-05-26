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Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів
25 травня, 15:04 • 17068 перегляди

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Дощі та грози: якою буде погода в Україні в останній понеділок весни

Київ • УНН

 • 1760 перегляди

26 травня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У багатьох областях пройдуть короткочасні дощі, вдень місцями грози, температура повітря коливатиметься від 12° до 30°.

Дощі та грози: якою буде погода в Україні в останній понеділок весни

У понеділок, 26 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За прогнозами синоптиків, у північних, більшості західних, центральних, в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, вдень місцями грози (вдень на Житомирщині, Вінниччині та Одещинімісцями значні дощі); на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях ... вдень 12-17°; на решті території ... вдень 19-24°, на сході та південному сході країни 25-30°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в четвер буде хмарно, дощитиме. Температура повітря - 19-21°.

Всесвітній день рудих та День хіміка: що ще відзначають 26 травня26.05.25, 06:38 • 2118 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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