Дощі та грози: якою буде погода в Україні в останній понеділок весни
Київ • УНН
26 травня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У багатьох областях пройдуть короткочасні дощі, вдень місцями грози, температура повітря коливатиметься від 12° до 30°.
У понеділок, 26 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За прогнозами синоптиків, у північних, більшості західних, центральних, в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, вдень місцями грози (вдень на Житомирщині, Вінниччині та Одещинімісцями значні дощі); на решті території без опадів.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях ... вдень 12-17°; на решті території ... вдень 19-24°, на сході та південному сході країни 25-30°
У Києві та області в четвер буде хмарно, дощитиме. Температура повітря - 19-21°.
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