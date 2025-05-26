Дожди и грозы: какой будет погода в Украине в последний понедельник весны

В понедельник, 26 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По прогнозам синоптиков, в северных, большинстве западных, центральных, в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, днем местами грозы (днем в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами значительные дожди); на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с. Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ... днем 12-17°; на остальной территории ... днем 19-24°, на востоке и юго-востоке страны 25-30° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно, будет идти дождь. Температура воздуха - 19-21°.

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