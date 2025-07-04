Дощі промиють задимлене після атак рф: прогноз погоди від Діденко
Київ • УНН
5 липня в Україні очікується атмосферний фронт, що принесе дощі та зниження температури до +24+28 градусів на більшій частині території. На півдні та південному сході збережеться спека до +34 градусів.
Спека наступної доби втримається у південній частині України, але решта частин країн буде в зоні температурного "комфорту".
Передає УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Деталі
Як зазначила Діденко, Україну і зокрема столицю, перетинатиме атмосферний фронт. Задимлення від пожарищ допоможуть промити дощі.
Синоптик уточнює, що Аатмосферний фронт йтиме з північного заходу на південний схід. Діденко попереджає, що ця межа між двома різними повітряними масами буде тимчасовою, - вже завтра в Україні цього не буде. А буде переважати суха погода.
5-го липня спека завтра втримається у південній частині, на південному сході України. Там очікується +30+34 градуси.
На решті території України температурний фон буде комфортнішим, +24+28 градусів.
Доповнення
7-8 липня в Україні переважатиме сильна спека.З 9-го серпня вона послабне на заході, півночі, багатьох центральних областях.Проте на півдні, сході України та на Дніпропетровщині ще пектиме до +33+37 градусів.
Війна триває, літо триває, життя триває, - резюмує народна синоптикиня.
Нагадаємо
УНН передавав: 4 липня в Україні очікується спекотна погода з температурою до +35° на півдні. Частину країни накриють дощі з грозами та поривами вітру, особливо північні та західні області.