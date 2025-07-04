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Дощі промиють задимлене після атак рф: прогноз погоди від Діденко

Київ • УНН

 • 296 перегляди

5 липня в Україні очікується атмосферний фронт, що принесе дощі та зниження температури до +24+28 градусів на більшій частині території. На півдні та південному сході збережеться спека до +34 градусів.

Дощі промиють задимлене після атак рф: прогноз погоди від Діденко

Спека наступної доби втримається у південній частині України, але решта частин країн буде в зоні температурного "комфорту".

Передає УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Деталі

Як зазначила Діденко, Україну і зокрема столицю, перетинатиме атмосферний фронт. Задимлення від пожарищ допоможуть промити дощі. 

Синоптик уточнює, що Аатмосферний фронт йтиме з північного заходу на південний схід. Діденко попереджає, що ця межа між двома різними повітряними масами буде тимчасовою, - вже завтра в Україні цього не буде. А буде переважати суха погода.

5-го липня спека завтра втримається у південній частині, на південному сході України. Там очікується +30+34 градуси.

На решті території України температурний фон буде комфортнішим, +24+28 градусів.

- повідомила метеоролог. 

Доповнення

7-8 липня в Україні переважатиме сильна спека.З 9-го серпня вона послабне на заході, півночі, багатьох центральних областях.Проте на півдні, сході України та на Дніпропетровщині ще пектиме до +33+37 градусів.

  Війна триває, літо триває, життя триває, - резюмує народна синоптикиня. 

Нагадаємо

 УНН передавав: 4 липня в Україні очікується спекотна погода з температурою до +35° на півдні. Частину країни накриють дощі з грозами та поривами вітру, особливо північні та західні області.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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