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Дожди промоют задымленное после атак РФ: прогноз погоды от Диденко

Киев • УНН

 • 102 просмотра

5 июля в Украине ожидается атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры до +24+28 градусов на большей части территории. На юге и юго-востоке сохранится жара до +34 градусов.

Дожди промоют задымленное после атак РФ: прогноз погоды от Диденко

Жара в ближайшие сутки сохранится в южной части Украины, но остальные части стран будут в зоне температурного "комфорта".

Передает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

Как отметила Диденко, Украину и в частности столицу, будет пересекать атмосферный фронт. Задымление от пожарищ помогут промыть дожди.

Синоптик уточняет, что атмосферный фронт будет идти с северо-запада на юго-восток. Диденко предупреждает, что эта граница между двумя разными воздушными массами будет временной, - уже завтра в Украине этого не будет. А будет преобладать сухая погода.

5-го июля жара завтра сохранится в южной части, на юго-востоке Украины. Там ожидается +30+34 градуса.

На остальной территории Украины температурный фон будет более комфортным, +24+28 градусов.

- сообщила метеоролог.

Дополнение

7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара. С 9-го августа она ослабнет на западе, севере, во многих центральных областях. Однако на юге, востоке Украины и на Днепропетровщине еще будет печь до +33+37 градусов.

Война продолжается, лето продолжается, жизнь продолжается, - резюмирует народный синоптик.

Напомним

УНН передавал: 4 июля в Украине ожидается жаркая погода с температурой до +35° на юге. Часть страны накроют дожди с грозами и порывами ветра, особенно северные и западные области.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Погода и окружающая среда
Украина
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