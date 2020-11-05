Дощі, тумани і до 15° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. По Україні у четвер, 5 листопада, пройдуть дощі, вранці - тумани. Повітря вдень прогріватиметься сьогодні максимально до 15 градусів тепла - на півдні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, вночі у західних та Житомирській областях помірний, вдень у північних та західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. У більшості областей туман.
За їхніми даними, 5-7 листопада температура повітря вночі 2-8° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті та у південній частині, 7 листопада в Україні 8-15°.
Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.