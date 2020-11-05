Дожди, туманы и до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. По Украине в четверг, 5 ноября, пройдут дожди, утром - туманы. Воздух днем будет прогреваться сегодня максимально до 15 градусов тепла - на юге. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, ночью в западных и Житомирской областях умеренный, днем в северных и западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В большинстве областей туман.
По их данным, 5-7 ноября температура воздуха ночью 2-8° тепла, днем 5-10°, на Закарпатье и в южной части, 7 ноября в Украине 8-15°.
Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.