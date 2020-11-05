Дожди, туманы и до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синоптиков, ночью в западных и Житомирской областях умеренный, днем в северных и западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В большинстве областей туман.

По их данным, 5-7 ноября температура воздуха ночью 2-8° тепла, днем 5-10°, на Закарпатье и в южной части, 7 ноября в Украине 8-15°.

Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.