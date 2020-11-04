Дощі по Україні стихнуть до вихідних - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Дощі по Україні припиняться вже 6-7 листопада. Повітря вдень прогріватиметься найближчими днями максимально до 14 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Найближчої ночі у західних та Житомирській областях помірний, завтра вдень у північних та західних областях місцями невеликий дощ, на решті території, 6-7 листопада в Україні без опадів; протягом трьох діб у більшості областей туман", - повідомили синоптики.
За їхніми даними, 5-7 листопада температура повітря вночі 2-8° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті та у південній частині, 7 листопада в Україні 8-14°.
Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.