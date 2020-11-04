Дожди по Украине стихнут до выходных - синоптики

"Ближайшей ночью в западных и Житомирской областях умеренный, завтра днем в северных и западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории, 6-7 ноября в Украине без осадков; в течение трех суток в большинстве областей туман", - сообщили синоптики.

По их данным, 5-7 ноября температура воздуха ночью 2-8° тепла, днем 5-10°, на Закарпатье и в южной части, 7 ноября в Украине 8-14°.

Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.